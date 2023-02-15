Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 15.02.2023 20:28
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    • 15.02.2023 20:42
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    Türkiye Tek Yürek! Deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

    Kahramanmara merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye Tek Yürek olarak yardım kampanyasına başladı. Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak. Yardım kampanyası kapsamında Turkuvaz Medya Grubu yayınında rekor bir bağış yapıldı. Kim ne kadar bağış yapıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için TV kanalları ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenliyor.

    Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.

    Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

    Saat 20.00'de başlayan yardım kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.

    "TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

    "TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

    Program, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.

    YAPILAN DESTEKLERDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;
    Zirve Holding: 700 Milyon TL
    Türk Telekom: 2 Milyar TL
    Borsa İstanbul: 2 Milyar TL
    Cengiz Holding: 3 Milyar TL
    Türkiye Sigorta: 2 Milyar TL

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    Haberler Güncel Türkiye Tek Yürek! Deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?
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