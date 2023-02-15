Türkiye Tek Yürek! Deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için TV kanalları ortak yayında "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenliyor.
Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere yıkıcı depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.
Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.
Saat 20.00'de başlayan yardım kampanyasında toplanan yardımlar AFAD ve Türk Kızılaya bağışlanacak.
"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın
"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın
Program, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.