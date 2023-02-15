Türkiye Tek Yürek! Deprem bölgesi için rekor bağışlar... Kim ne kadar bağışladı?

YAPILAN DESTEKLERDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;

Zirve Holding: 700 Milyon TL

Türk Telekom: 2 Milyar TL

Borsa İstanbul: 2 Milyar TL

Cengiz Holding: 3 Milyar TL

Türkiye Sigorta: 2 Milyar TL

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