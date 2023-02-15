FİTRE ZEKAT ne zaman verilir, erken verilir mi? Tek Yürek Türkiye yayınında NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA! 2023 Fitre ne kadar, kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 fitre miktarını erken duyurdu. 10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yaşanmasının ardından milyonlarca yardım deprem bölgesine gidiyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun fitre açıklaması...
FİTRE NE KADAR 2023?
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarıNI da açıklandı. Buna 2023 yılı fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.
RAMAZANDAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.
Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.