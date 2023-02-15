Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2023 06:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 06:31
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

    Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gazetelerde, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti, KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındakiler için 70 lira, 50 bin adedin üzerindekiler için 100 lira olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

    Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

    Gazetelerde, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti, KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındakiler için 70 lira, 50 bin adedin üzerindekiler için 100 lira olacak.

    İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

    İnternet haber sitelerinde resmi ilanların bir kutu alanda bir günlük yayım ücreti, illere göre belirlenen kontenjan yerleri için 70 lira olacak. Ancak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre genel kategori kapsamındaki ilanları yayımlayacak internet haber siteleri için ücret 100 lira olacak.

        Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayımı, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların bir günlük bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlenecek.

        Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

        Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

        Söz konusu tarife, 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
            SON DAKİKA