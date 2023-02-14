Deniz Baykal’a son veda

Ankara Milletvekili Levent Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin duayeni önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal, sabaha karşı evinde, yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemizin bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bir dönemde Sayın Deniz Baykal'ın kaybı da yine ayrıca bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Baykal'a rahmet dileyen Gök, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karara göre salı günü Meclis'te yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak." dedi.