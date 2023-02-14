Deniz Baykal’a son veda

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, son dönemde gribal enfeksiyon geçirdiği ve 11 Şubat'ta Ankara'daki evinde sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.
84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için CHP Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. CHP Genel Merkezi'nin ardından TBMM'de tören düzenlendi.
DENİZ BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ | VİDEO İZLE
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle taziyede bulundu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU MU?
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının 11 Şubat sabahı Ankara'daki evinde vefat ettiği açıkladı
Cenaze programıyla ilgili bilgi veren Baykal, "Bu sabaha karşı 04.00te hakkın rahmetine kavuşan Babam Deniz Baykal'ın cenaze töreni 14 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da CHP ve 11:30'da TBMM'de yapılacaktır."