CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika yaşananlar! Enkaz alanında canhıraş mücadele

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken ekipleri canhıraş mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Bir yandan da yıkılan binalarla ilgili adli süreç başlatıldı. Hatası ve ihmali olan müteahhitler teker teker tespit edilip tutuklandı.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde son durumu takip ediyor.
Bu bağlamda takvim.com.tr 14 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi;
00.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi.
Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.
Fotoğrafta: Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
YARDIMLARA RAHAT ULAŞIM İÇİN 250 MARKET OLUŞTURULACAK
Ayni yardımlar için 250 marketin açılacağını duyuran Oktay, "Ayni yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak" açıklamasında bulundu.