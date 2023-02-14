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    • 14.02.2023 02:27
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    • 14.02.2023 08:17
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    CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika yaşananlar! Enkaz alanında canhıraş mücadele

    Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Otoritelerce "yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken ekiplerin enkaz alanlarında canhıraş mücadelesi sürüyor. Depremin acı bilançosu ise yürek yaktı... Son belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi. İşte Takvim.com.tr farkıyla dakika dakika yüzyılın deprem felaketinde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde dakika dakika yaşananlar!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.



    Devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken ekipleri canhıraş mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

    Bir yandan da yıkılan binalarla ilgili adli süreç başlatıldı. Hatası ve ihmali olan müteahhitler teker teker tespit edilip tutuklandı.


    TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
    Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde son durumu takip ediyor.



    Bu bağlamda takvim.com.tr 14 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi;

    00.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi.

    Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.


    Fotoğrafta: Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

    YARDIMLARA RAHAT ULAŞIM İÇİN 250 MARKET OLUŞTURULACAK
    Ayni yardımlar için 250 marketin açılacağını duyuran Oktay, "Ayni yardımlar için Alo 144'ü arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak" açıklamasında bulundu.

        00.04 UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, geliri depremzedelere bağışlanacak maça özel olarak hatıra bilet de bastırıyor.

        00.00 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız.

        *Yerli savunma sanayisi ekipmanları deprem bölgesindeki çalışmalarda çok önemli rol oynuyor

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        Haberler Güncel CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika yaşananlar! Enkaz alanında canhıraş mücadele
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