CANLI | Yüzyılın deprem felaketinde dakika dakika yaşananlar! Enkaz alanında canhıraş mücadele





Devlet, milleti ile ele ele verip yaralarını sararken ekipleri canhıraş mücadelesi hız kesmeden sürüyor.



Bir yandan da yıkılan binalarla ilgili adli süreç başlatıldı. Hatası ve ihmali olan müteahhitler teker teker tespit edilip tutuklandı.



Takvim.com.tr ekibinden Sunucu Editörümüz Fatma Gül ve Video Editörümüz Yasin Aktaş yıkımın vurduğu Hatay 'ın İskenderun ilçesinde son durumu takip ediyor.





Bu bağlamda takvim.com.tr 14 Şubat'ta yaşanan gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi;



00.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) basın toplantısı düzenledi.

Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.