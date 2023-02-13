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    • Güncel
    • 13.02.2023 19:20
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    • 13.02.2023 19:24
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı depremzedelere ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan yaralı depremzedelere ziyaret

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.



    DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
    Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.



    Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.

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