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    • 14.02.2023 16:07
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    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'deprem' gündemiyle AFAD merkez binasında toplandı. Başkan Erdoğan toplantı öncesi AFAD görevlilerine hitap etti. Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunun da üstesinden gelir" dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.



    Başkan Erdoğan Kabine öncesi AFAD görevlilerine hitap etti. Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunun üstesinden gelir" dedi.

    Başkan Erdoğan toplantı öncesi şu ifadeleri kullandı:

    "Şimdi hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Biz de diyoruz ki daha önceki afetlerde nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek burda da aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Millet bu felaketlerin altından nasıl kalktıysa yine kalkacak. Milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz."

        NE OLMUŞTU?
        Türkiye, 6 Şubat 2023'te yüzyılın deprem felaketi ile karşı karşıya kalmıştı.


        Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilimizde yıkıma neden olmuş, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

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