Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar





Başkan Erdoğan Kabine öncesi AFAD görevlilerine hitap etti. Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunun üstesinden gelir" dedi.

Başkan Erdoğan toplantı öncesi şu ifadeleri kullandı:



"Şimdi hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Biz de diyoruz ki daha önceki afetlerde nasıl kısa zamanda inşa ve ihya ettiysek burda da aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Millet bu felaketlerin altından nasıl kalktıysa yine kalkacak. Milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz."