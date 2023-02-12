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    • 12.02.2023 14:21
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    • 12.02.2023 14:24
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    İGA Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi! Bugün yeniden uçuşlara açılacak

    İGA Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi. Hatay Havalimanı son testlerinin ardından bugün yeniden uçuşlara açılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hatay Havalimanı bugün yeniden uçuşlara açılacak

    Depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanının pisti, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından rekor sürede onarıldı. Hatay Havalimanında bugün uçuşların başlaması bekleniyor.

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), Hatay Havalimanı pistini onarmak için çalışmalara başladı.

    BUGÜN YENİDEN UÇUŞLARA AÇILACAK

    Pist rekor sürede onarılarak, Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) uçağı kısa süre sonra piste iniş yaparak son testleri gerçekleştirecek. Havalimanı son testlerin ardından bugün yeniden uçuşlara açılacak.

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    Haberler Güncel İGA Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi! Bugün yeniden uçuşlara açılacak
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