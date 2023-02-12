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    • 12.02.2023 08:33
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    Duha Suresi Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve cüz içerisinde yer alıyor? Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!

    Duha suresi okunuşu ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Özellikle Duha Suresi ilk 8 ayeti birçok fazileti içinde barındırır. Duha Suresi Türkçe okunuşu ve Arapçası hakkında hemen her detayı bilmek gerekir. Haberimizde Duha Suresi meali, Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve tefsiri ile ilgili merak edilenler yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Duha Suresi Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı sayfada ve cüz içerisinde yer alıyor?

    Duha Suresi OKU! Duha duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı seçenekleri gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Duha Suresi meali, Arapça -Türkçe okunuşu!

    Duha Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1-3. Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.

    4. Ve lel âhıratu hayrun leke minel ûlâ.

    5. Ve le sevfe yu'tîke rabbuke fe terdâ.

    6. E lem yecidke yetîmen fe âvâ.

    7. Ve vecedeke dâllen fe hedâ.

    8. Ve vecedeke âilen fe agnâ.

    9. Fe emmâl yetîme fe lâ takher.

    10. Ve emmâs sâile fe lâ tenher.

    11. Ve emmâ bi ni'meti rabbike fe haddis.

    DUHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Andolsun kuşluk vaktine

    2- ve dindiği zaman o geceye ki,

    3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

    4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

    5- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

    6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

    7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

    8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

    9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

    10- El açıp isteyeni de azarlama!

    11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

        DUHA SURESİ MEALİ VE KONUSU

        Duha Suresi insanların birçok konuda bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlayan surelerdendir. Bu surenin 10. ve 11. ayetlerinde yoksul olan kişilere yardım etmenin öneminden bahsedilir. Aynı zamanda fakir kişilerin zenginlerden bir şeyler istendiğinde azarlanmalarının yanlış olduğu ve yardım eli uzatılması gerektiği üzerinde durulur. Allah tarafından verilen nimetler için şükrün en önemli nimet olduğundan bahsedilmektedir.

        Duha Suresi Türkçe anlamını bilmek okuyan kişilerin bu surenin faziletlerinden daha çok yararlanmasında önemlidir. Kişiler sureden çıkarmak istedikleri dersi Türkçe anlam okuyarak daha iyi bir şekilde öğrenebilmektedir.

        Duha Suresi, adını kuşluk vaktinden alan bir suredir. Kişilerin kalbini ferahlatacak güzel sureler arasında yer alır. Aynı zamanda birçok önemli konuda Müslümanlara yol göstericidir. Müslümanların darlık zamanlarında sıklıkla okudukları surelerden biridir. Hem Arapça hem de Türkçe okunuşu kişilere manevi kazançlar sağlar. Halk arasında bu süre Vedduha Suresi olarak da bilinir. Sure Mekke döneminde inmiştir ve 11 ayetten oluşur. Mushaftaki sıralaması ise 93'tür. İniş sırasına göre ise 11. Sure olarak bilinir.

        DUHA SURESİ TEFSİRİ

        Duha Suresi Arapça olarak okunabileceği gibi Türkçe anlamı üzerinden de okunabilir. Aynı zamanda okurken abdest almak surenin etkisini artıran bir konudur. Eğer ezberden okumak düşünülüyor ise kişiler abdest almak zorunda değildir. Fakat Kur'an-ı Kerim'den okunacak ise mutlaka Duha Suresi için abdest alınması gerekir.

        Duha Suresi Kur'an'da 30. Cüz içerisinde yer alır. Sayfa sayısı ise 596'dır. Bu sure her okunduğunda kişinin tüm sıkıntıları en aza iner. Maneviyatında ve itikadında artışlar gerçekleşir. Surede anlatılan her bilgi Müslümanların hayatına uygulaması gereken önemli konulardır. Aynı zamanda tüm Müslümanların Kur'an'ın emir ve yasaklarına uymaları gerektiği üzerinde durulur.

        DUHA SURESİ FAZİLETLERİ

        11 ayet olarak gönderilen Duha Suresi tek sayfalık bir suredir. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed ile alay etmiştir. Peygamberin üzülmesine neden olacak davranışlarda bulunmuşlardır. Hz. Muhammed'i teselli etmek için de bu sure gönderilmiştir.

        Kişiler Duha Suresini okumayı kendilerine alışkanlık haline getirdiklerinde hem maddi hem de manevi sıkıntıları azalır. Kişilerin itikadı artar ve daha güçlü bir kişi durumuna gelir. Bu sureyi okuyan kişiler asıl evlerinin dünyadan çok ahiret olduğunu anlamaya başlarlar. Bu kişilerde sabır artar
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