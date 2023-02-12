Deprem sonrası sattıkları ürünlere fahiş zam yapanlar tespit edildi

Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı, yurttaşlardan gelen fahiş fiyat artışı yapıldığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



YAĞMACIYA 15 YIL HAPİS

Türkiye, depremlerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken, bazı bölgelerde hırsızlık ve yağma gibi olaylar da görülüyor. Hırsızlık suçu afet bölgesinde olursa ceza 10 yıla çıkıyor. Yağma suçu ise afet bölgelerinde işlenince 15 yıla kadar cezayı gerektiriyor. Stokçuya da 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN