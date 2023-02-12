Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Zor günleri birlikte aşacağız

Başkan Tayyip Erdoğan, dün yine deprem bölgesindeydi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte önce Şanlıurfa'ya gitti. Depremzedelerle bir araya geldi. Ardından Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret etti. Konuşmasında şunları söyledi:

Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu afet, 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.

Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bize inanın

Topyekün deprem seferberliği içindeyiz. An birlik olma anıdır, beraberlik içinde olma zamanıdır.

Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

13 Binin üzerindeki yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir.

Milletimizden devletine güvenmelerini istiyorum. Verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri geride bırakacağız.