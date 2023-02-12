Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Zor günleri birlikte aşacağız

Başkan Tayyip Erdoğan, dün yine deprem bölgesindeydi. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte önce Şanlıurfa'ya gitti. Depremzedelerle bir araya geldi. Ardından Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret etti. Konuşmasında şunları söyledi:
Millet olarak tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu afet, 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.
Yüzbinlerce konutu yeniden inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bize inanın
Topyekün deprem seferberliği içindeyiz. An birlik olma anıdır, beraberlik içinde olma zamanıdır.
Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.
13 Binin üzerindeki yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir.
Milletimizden devletine güvenmelerini istiyorum. Verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri geride bırakacağız.
Başkan Tayyip Erdoğan, depremzedelerin çadırlarını tek tek gezdi. Her biriyle muhabbet etti, dertleşti.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Adalet Bakanlığı, asrın felaketinin ardından harekete geçti. Depremden etkilenen illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili 'Deprem Suçları Soruşturma Büroları' kurulmasını istedi. Bu büroya bakacak savcılara başka görev yerilmeyeceği, binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin yerine getirileceği belirtildi.
Deprem nedeniyle TBMM çalışmalarına da ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 21 Şubat'ta açılacağını söyledi.
10 ili sarsan depremin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yargı alanındaki tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girdi. Buna göre yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi bazı süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan'a kadar durdurulduğu belirtildi.