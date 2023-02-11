Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Felaket sonrası kentte yaralar hızla sarılırken ortaya çıkan bazı görüntüler can sıktı.