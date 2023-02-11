Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Felaket sonrası kentte yaralar hızla sarılırken ortaya çıkan bazı görüntüler can sıktı.
Bazı vicdan yoksunu mahlukatlar depremi fırsat bilerek yağma yapmaya yeltendi. Enkazları, hasarlı dükkanları, marketleri ve yardım tırılarını hedef aldı. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti yağmacılar teker teker yakalandı.
Mehmetçik de Hatay sokaklarında asayişi devraldı.
SAMANDAĞ'A GİDEN YARDIMLARI CHP'Lİ BAŞKAN YAĞMALADI
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken afetin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, kendilerine gıda yardımlarının ulaşmadığını kolluk kuvvetlerine bildirdi.
Yapılan tahkikat sonucu yardım malzemelerine CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın el koyduğu, babasının evinde istif yaptığı tespit edildi.