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    • Güncel
    • 12.02.2023 01:18
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    • 12.02.2023 01:58
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    Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi

    Hatay'da yüzyılın sonrası yaralar hızla sarılırken depremi fırsat bilen vicdan yoksunu mahlukatlar yağmaya başladı. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti yağmacılar teker teker yakalandı. Öte yandan Samandağ'daki depremzedeler, kendilerine gıda yardımlarının ulaşmadığını kolluk kuvvetlerine bildirdi. Yapılan tahkikatlar sonucu CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın yardım kolilerine el koyduğu, babasının evinde istif yaptığı tespit edildi. Siyasi yağmacılıktan sonra fiziki yağmacılığa da başlayan CHP büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Skandal! CHP’li başkan yardım kolilerini yağmaladı

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.


    Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay geldi. Felaket sonrası kentte yaralar hızla sarılırken ortaya çıkan bazı görüntüler can sıktı.



    Bazı vicdan yoksunu mahlukatlar depremi fırsat bilerek yağma yapmaya yeltendi. Enkazları, hasarlı dükkanları, marketleri ve yardım tırılarını hedef aldı. Gelişme üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti yağmacılar teker teker yakalandı.

    Mehmetçik de Hatay sokaklarında asayişi devraldı.



    SAMANDAĞ'A GİDEN YARDIMLARI CHP'Lİ BAŞKAN YAĞMALADI
    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken afetin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, kendilerine gıda yardımlarının ulaşmadığını kolluk kuvvetlerine bildirdi.

    Yapılan tahkikat sonucu yardım malzemelerine CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'nın el koyduğu, babasının evinde istif yaptığı tespit edildi.



        POLİS BASKIN YAPTI, YARDIMLAR DEPREMZEDELERE DAĞITILDI
        Olayın anlaşılması üzerine CHP'li Abacı'ya polis ve koordinasyon ekiplerince müdahale edildi. Abacı'nın evine giden ekipler direnişli karşılaştı, kısa süreli arbede yaşandı. Turgay Abacı'nın elinden alınan yardım malzemeleri depremzedelere tek tek dağıtıldı.



        SİYASİ YAĞMACILIKTAN FİZİKİ YAĞMACILIĞA CHP
        Siyasi yağmacılıktan sonra fiziki yağmacılığa da başlayan CHP'nin içerisinde düştüğü vahim durum böylelikle gözler önüne serildi.

        Olaylara konu olan isim Turgay Abacı hakkında ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.

        HAKKINDA DOLANDIRICILIK DAVASI VAR: "ALDIĞI PARALARI İADE ETMEDİ"
        Hakkında 'dolandırıcılık' davası açılan Abacı'nın müvekkilinden aldığı paraları ödemediği de iddia edildi.



        Şüpheli Turgay Abacı ise Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların asılsız olduğunu, kendisine dayatılan suçlamaları kabul etmediğini, şikayetin kendisine iftira atma, siyasi ve mesleki kimliğine zarar verme, toplumda yıpratma ve siyasi hesaplaşma nedeniyle yapıldığını öne sürdü.

        Öte yandan CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı hakkında hazırlanan iddianamede "Talebe rağmen parayı iade etmediği anlaşılmıştır" ifadesi yer aldı.
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        Haberler Güncel Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi
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