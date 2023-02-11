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    • 11.02.2023 13:28
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    Başkan Erdoğan yine deprem bölgesinde! Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye gerçekleştirdği ziyaretlere devam ediyor. Erdoğan bugün Diyarbakır'ı ardından Şanlıurfa'yı ziyaret edecek.

    takvim.com.tr
    Başkan yine bölgede

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 10 ile yaptığı ziyaretleri sürdürüyor.

    8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

    BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'A GİTTİ
    Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti.

    ŞANLIURFA'YA GEÇECEK
    Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN İLK ANDAN İTİBAREN TAKİPTE
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk anından itibaren çalışmaları yakından takip ediyor.

        İlk gün çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığında bulunan Başkan Erdoğan dün de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdürdü.



        Erdoğan depremin 3. gününde felaketin merkez üssü Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'ya 4. gününde ise Gaziantep Osmaniye ve Kilis'e 5. gününde ise Adıyaman ve Malatya'gitmişti.

        Başkan Erdoğan bölgelerde "Kimseyi sahipsiz bırakmayacağız" mesajı vererek vatandaşlarla temas kurdu.

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