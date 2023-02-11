Başkan Erdoğan talimat verdi, Bakanlık harekete geçti! 81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 yurdu depremzedelerin hizmetine açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını bildirdi.
"YURDUMUZ YUVANIZDIR"
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar. Yurdumuz yuvanızdır." mesajını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından KYK Yurtları depremzedeler için hazırlandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7.7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası depremzedelere barınma için kullanılacak KYK Yurtları boşaltıldı.