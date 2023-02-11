Başkan Erdoğan talimat verdi, Bakanlık harekete geçti! 81 ildeki 800 yurt depremzedelerin hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 yurdu depremzedelerin hizmetine açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını bildirdi.