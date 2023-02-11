TOKİ kura çekilişi mart ayına kadar devam edecek. 250 bin konut projesi kapsamında İstanbul'un Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. İşte 2023 İstanbul TOKİ kura takvimi..
TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI!
İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi, Konaşlı Mevki Konut Projesi'nde inşa ettirilen 508 evin kura çekilişi 30 Kasım günü saat 11:00'de yapıldı. 2+1 218 adet ve 3+1 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipler Konut Belirleme Kurası ile belirlendi. TOKİ kura çekimi sonuçları https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesinden yayınlandı.
BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.