Deprem bölgesinde mucize kurtuluşlar gözyaşları sel oldu

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Uzman Çavuş Ali Orakçı'nın eşi 8 aylık hamile Cemile Orakçı, depremden 88 saat sonra bulunduğu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Saatlerce enkaz başında eşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Orakçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE HAMİLE EŞİNİ BEKLEDİ

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Sultan Apartmanı, asrın felaketi olarak adlandırılan 7.7. ve 7.6'lık depremlerde yerle bir oldu. Görevde olan Uzman Çavuş Ali Orakçı eşine ulaşamayınca hemen eve geldi. Binanın enkaza döndüğünü gören Orakçı, içeride 8 aylık hamile olan eşi Cemile Orakçı'nın olduğunu söyleyip, ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile JAK timleri zamanla yarıştı. Yaşam koridoru açıp Cemile Orakçı'nın bulunduğu yer tespit edildi. Moloz yığınlarının altında kalan hamile kadın 88 saat sonra sağ olarak enkaz altından kurtarıldı. Depremden hemen sonra gelip enkazın başından biran olsun ayrılmayan Ali Orakçı ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan Cemile Orakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

''NE OLUR ELİMİ BIRAKMAYIN''

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 32 yaşındaki Muhammet Şeyban 82 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Şeyban'ın enkaz altındayken UMKE personelinin elini tutup, 'Ne olur elimi bırakmayım' demesi ise duygu dolu anlara sahne oldu.

SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremde en çok etkilenen yerlerden birisi ise Türkoğlu ilçesi oldu. İlçede bulunan ve depremde yer bir olan apartmanda enkaz altında kalan Muhammet Şeyban, saatlerce kurtarılmayı bekledi. UMKE ekipleri binada yaptığı çalışmada Şeyban'ın yerini tespit etti. Üzerinde moloz yığınları bulunan Şeyban, UMKE görevlisine elini uzatarak 'Ne olur elimi bırakmayın' demesi duygu dolu anlara sahne oldu. Muhammet Şeyban tam 82 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ GÜNDÜR TÜM AİLE UYKUSUZ BEKLİYORDUK, ENKAZDAN ÇIKARILMASI BİZİM İÇİN MUCİZE OLDU

Hatay'da enkaz altında kalan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk depremin 62'nci saatinde kurtarıldı. Enkaz altından çıktıktan sonra ekiplere, ''Omuzlarım geniş beni çıkaramazsınız diye düşündüm'' diyerek espri yaptı. Çocuklarını bekleyen gözü yaşlı aile ise oğullarına sıkı sıkı sarıldı. Deprem anında ve sonrasında başına gelenleri anlatan Gürkan'ın kardeşi Murat Öztürk, "Bizim evde tek bir çatlak yok. Ağabeyim üniversiteye hazırlanıyordu, dedemin evinde ders çalışmaya geliyordu. Depremin olduğu gün de ders çalışmak için dedemin evine geldi. Dershanesine yakın diye genelde burada kalıyordu. Üç gündür tüm aile uykusuz bekliyorduk. Enkazdan çıkarılması bizim için mucize oldu." şeklinde konuştu.

YKS'YE 5 AY KALDI TÜM KİTAPLARIM GİTTİ ONA ÜZÜLDÜM

Kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Gürkan Öztürk sağlık görevlisinin yönelttiği ''Enkazda en çok neyin kaldığına üzüldün'' sorusuna, ''İlk başta her şey yıkıldığında ben dedim mahvolduk, kitaplara yazık oldu çünkü YKS'ye 5 ay kaldı tüm kitaplarım gitti ona üzüldüm. O kitaplar lazım bana'' sözleriyle istediği kitapların ismini tek tek söyledi.