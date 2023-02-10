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    • 10.02.2023 08:00
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    • 10.02.2023 08:00
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    Deprem bölgesinde çocuğuma yakınıma ulaşamıyorum, nereye başvurabilirim? Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım? Adım adım izlenecek yollar!

    Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Arama motorlarında, "Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım? Deprem bölgesinde çocuğuma yakınıma ulaşamıyorum, nereye başvurabilirim?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremden birçok il etkilendi. Deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli bir paylaşımda bulundu. Peki, Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım? Deprem bölgesinde çocuğuma yakınıma ulaşamıyorum, nereye başvurabilirim? İşte konu hakkında merak edilenler...

    DEPREMDE ÇOCUĞUM KAYBOLDU, NE YAPMALIYIM?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak, bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerindeki refakatsiz çocukların, ilk olarak bulundukları yerlerde kayıt altına alındığı belirtildi.

    Çocukların kendisi ve ailesiyle ilgili bilgilerin kaydedilip, kardeşlerin bir arada tutulduğu aktarılan açıklamada, çocukların daha sonra bakanlığa bağlı kuruluşlara yerleştirildiği kaydedildi.

    Vatandaşların, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için "ALO 183" hattı ile kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine başvurabileceği vurgulandı.

    ADIM 1

    ADIM 2

    DEPREM BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI NEDİR?

    Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerini kullanan 'Deprem Bilgi Sistemi' uygulaması en güvenilir anlık deprem takip uygulamalarının başında geliyor. Bu uygulama ile Türkiye genelindeki depremleri canlı olarak takip etmek mümkün. Veriler 10 saniyede bir güncelleniyor.

    Deprem Bilgi Sistemi uygulaması ile 4< (4 ve üzeri büyüklükte) depremler takip edilebiliyor. Ayrıca bu uygulama sayesinde harita üzerinde depremlerin merkez üssünü görebilirsiniz. Bu uygulama sadece Android işletim sistemini kullanan telefonların kullanımına açık.

    AFAD'IN EFAD UYGULAMASI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geliştirilen 'eAfad' isimli uygulama, deprem anında vatandaşları bildirim göndererek uyarır. eAfad uygulaması hem Android hem de iOS (iPhone) cihazlarda kullanılabilir.

        DEPREM AĞI NEDİR?

        'Deprem Ağı' isimli uygulama ise dünyanın dört bir yanındaki sismik dalgaları gösteriyor. Bu uygulamada ayrıca insanlar hissettikleri depremleri bildirerek diğer insanların bilgilenmesi açısından yardımcı olabilmekte. Uygulama sayesinde hissettiğiniz depremin nerede olduğunu konum bilginizle paylaştığınız takdirde aynı konumdaki diğer uygulama kullanıcıları bildirim alır.

        Bu uygulamanın ayrıca deprem esnasında bilgi alışverişi için sohbet odaları oluşturma imkanı da bulunuyor. Deprem Ağı hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabilmekte ve diğer deprem takip uygulamalarında olduğu gibi uygulama mağazasından indirilebilir.

        DEPREM UYARILARIM NASIL KULLANILIR?

        Dünya çapında kullanılabilen Deprem Uyarılarım ise depremlerin yerini, tam konumunu ve şiddetini gösteriyor. Size yakın bir bölgede deprem olup olmadığını bildirmek için de konum bilginize ulaşmak ister. Bu uygulama ücretsizdir ve herkese anlık deprem bildirimi sunar. Hem Android hem de iOS'ta kullanılabilir.
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        Haberler Güncel Deprem bölgesinde çocuğuma yakınıma ulaşamıyorum, nereye başvurabilirim? Depremde çocuğum kayboldu, ne yapmalıyım? Adım adım izlenecek yollar!
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