The Economist yine algı peşinde! Deprem üzerinden Erdoğan'ı hedef aldılar: Küresel çetenin derdi seçim

Türkiye 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay ve Gaziantep ile birlikte toplamda 10 ilde yıkıma neden oldu.

KÜRESEL TETİKÇİ THE ECONOMİST YİNE ALGI PEŞİNDE

Türkiye'de devlet ve millet el ele vererek seferberlik halinde çalışmalarını sürdürürken algı ve yalanlarla siyaset devşirmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi küresel çetenin kaos tetikçisi The Economist de algı operasyonu çekmeye çalıştı.