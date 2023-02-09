The Economist yine algı peşinde! Deprem üzerinden Erdoğan'ı hedef aldılar: Küresel çetenin derdi seçim

Türkiye 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay ve Gaziantep ile birlikte toplamda 10 ilde yıkıma neden oldu.
KÜRESEL TETİKÇİ THE ECONOMİST YİNE ALGI PEŞİNDE
Türkiye'de devlet ve millet el ele vererek seferberlik halinde çalışmalarını sürdürürken algı ve yalanlarla siyaset devşirmeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi küresel çetenin kaos tetikçisi The Economist de algı operasyonu çekmeye çalıştı.
Sansasyonel manşet kapaklarıyla gündem belirleme çabasına girişen küresel kaos tetikçisi The Economist her fırsatta yaptığı gibi deprem üzerinden de Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
DEPREMİ SEÇİMLERE BAĞLADILAR
"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremler siyaseti de alt üst edebilir" başlığını kullanan dergi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya" ifadeleriyle algı dolu bir makale yayımladı.