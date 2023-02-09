Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2023 03:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2023 17:49
    ABONE OL

    Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Kahramanmaraş'ta TSK'nın kurduğu sahra hastanesini görüntüledi

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihi tanıklık etmek adına asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın ardından Çadırkent'i görüntüledi. Daha sonra Kahramanmaraş'a giden Takvim.com.tr ekibi bölgede çalışmalarını sürdüren ekipleri anbean takip ediyor. Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, TSK'nın depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesini görüntüledi.

    Fatma Gül
    Yasin Aktaş
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr deprem bölgesinde!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.

    Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

    Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.



    TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
    Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.


    Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.

    TSK SAHRA HASTANESİ KURDU
    TSK depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu.

    Tüm hizmet verenlerin askeri sağlık personeli olduğu sahra hastanesinde 2 acil müdahale odası, 2 hastanın yan yana ameliyat edilebileceği ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi ve eczane bulunuyor.

    Hatay'da son durumu anbean aktaran ekibimiz bugün de Gaziantep'te kurulan Çadırkent'i görüntüledi.

    Gaziantep'te evleri hasar alan ve yıkılan depremzedeler Gaziantep'teki Çadırkent'e yaşamlarını sürdürüyor.

    EKİBİMİZ KURTARMA OPERASYONUNU GÖRÜNTÜLEDİ
    Günlerdir Hatay'da deprem bölgesinde olan ekibimiz, deprem sonrası en çok konuşulan enkazlardan biri olan Rönesans Rezidans'da haber nöbetini sürdürüyor.

        Rönesans Rezidans'ın enkazında bulunan vatandaşlara ulaşma çalışmaları devam ederken, Zonguldak'tan gelen madencilerin tünel kazma çalışmaları sırasında sadece takvim.com.tr'den sunucu editör Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş bölgedeydi.

        Binbir güçlükle çalışmalara devam eden Zonguldaklı kahraman madenciler, kazdıkları tünel aracılığı ile enkazda canlı arama çalışmalarını sürdürdü.

        RÖNESANS REZİDANS'IN 100 METRE İLERİSİNDE KURTARMA OPERASYONU
        Rönesans Rezidans'ın 100 metre ilerisinde bulunan bir enkazda kız çocuğunun yaşam belirtisi verdiğini söylendi. Takvim.com.tr ekibi bölgede çalışmalarını sürdüren ekipleri anbean takip ediyor.

        Ekipler ses dinleme cihazının gelmesi sonrası bölgede sessizlik uyarısı yaptı. Bir görevli, "Kimse hareket etmesin trafiği durdurun" dedi.



            EKİBİMİZ DEPREME YAKALANDI
            Bölgede bulunan takvim.com.tr ekibinden Fatma Gül ve Yasin Aktaş 11 Şubat akşamı şiddetli bir artçı sarsıntıya yakalandı.


            AFAD, sarsıntının merkez üssünü Antakya, büyüklüğünü de 4.3 olarak duyurdu.


            DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ
            Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polisleri de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. Polis memur, "Devletimiz ilk günden beri desteğini eksik etmedi. Uykusuz bir şekilde sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

            SON DAKİKAYA KADAR MUCİZE BEKLİYORUZ
            Buket apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey, "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." dedi.

            "PROFESYONEL EKİPLER OLUYOR, ONLARA EŞLİK EDİYORUZ."
            Bölgeye geldikleri ilk andan itibaren insanlara gıda takviyesi yaptıklarını, sokakta kalanlara battaniye ve ayakkabı temin ettiklerini belirten ve arama kurtarma çalışmalarına İstanbul'dan katılan 27 yaşındaki Onur isimli gönüllü, "Burada profesyonel ekipler oluyor, onlara eşlik ediyoruz. Geldiğimiz gün çalışmalar vardı 4 kişi sağ çıkarıldı o gün, bugün de en son 80 yaşında bir teyze sağ çıkarıldı." dedi.

            GÖNÜLLÜ GENÇ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU | VİDEO İZLE


            "TÜRK EKİPLERİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR"
            Yurt dışından gelen ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten genç, "Macar ekibi var bize eşlik eden bir de Hollandalı ekipler var, Türk ekipleri gibi gece gündüz çalışıyorlar. Köpekleri yorulduğu zaman bile devam ediyorlar. En son bugün 3 köpekle çalışıyordu Macarlar, 1 tane köpeğin patileri yaraydı artık bir tanesiyle devam ediyorlardı. Aynı binadan biz ses geldi dediğimizde usanmadan, bıkmadan aynı yere defalarca bakıyorlar. Ses geldiği zaman bütün ses makinaları susuyor. Dünden bu yana 6 kişiyi sağ kurtarabildik burada çok önemliydi. Gün boyunca enkazlara defalarca kez bakılıyor, en ufak bir ses duyulmasına karşılık. Hem insanlara gıda takviyesi yapmaya hem de üşümemeleri için battaniyelerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.


            "SES GELİYOR DEDİLER ORTAYA GİTTİK"
            Sunucu-Editörümüz Fatma Gül, 5 kişiyi enkazdan çıkaran ekiple özel bir röportaj gerçekleştirdi. 80 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadını kurtardıklarını belirten Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Sema Kızılarslan, "Biz yandaki enkazda çalışıyorduk, dedilerki "ses geliyor" bir iki arkadaş yukarı çıkmıştı. Sonradan ses geldiğini tespit ettik, teyzemiz bir kolonla koltuk arasındaydı, ağırlık olmasın diye sağlık ekibimizden 2 kişi çıktı."

            "83 SAATTE TEYZEMİZ CANLI ÇIKTI, BURNU BİLE KANAMIYORDU" | VİDEO İZLE



            "Teyzemizin durumu iyiydi ama ayaklarında biraz çekme sıkıntısı vardı. Sağlık ekibimiz sedyeye bağladı kendisini hemen birinci kattan koridor oluşturduk aldık kendisini. Teyzemiz alzehimer hastası adı Çiçek'di. Aşağıdan bize bir çiçek açacak dedik ve gerçekten bir çiçek açtı o anda. 83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu. Mutluluktan ağladığımız bir andı o gün. İnşallah yine bir umut vardır yine çiçekler açar." dedi.


            118. SAATTE BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI!
            Hatay'ın İskenderun ilçesinde Eroğlu Apartmanı'nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından 60 yaşındaki Şadiye Teyze enkazdan sağ olarak çıkartıldı. O anlar takvim.com.tr objektifine anbean yansıdı.





            ACILI ANNENİN YÜREK YAKAN FERYATLARI
            Rönesans Rezidans'ın önünde bekleyiş devam ediyor... Enkaz altında kalan Sude Vardar'ın annesi İlknur Hanım ile konuştuk.

            Acılı anne, kızının İstanbul Cerrahpaşa'da okuduğunu nişanlısı ile aile ziyaretine Hatay'a geldiğini anlattı. Feryatları ise yürek dağladı.



                ENKAZDAN ÇIKTI YARDIMA KOŞTU
                Kahramanmaraş depreminin en çok etkilediği bölgelerden olan Hatay'da bulunan takvim.com.tr sunucu editörü Fatma Gül ve video editörü Yasin Aktaş, enkaz altında 13 saat kalan gazeteci İltegin Bey ile konuştu.

                İltegin Bey yaşadığı dehşet anlarını anlattı:

                Pazartesi sabah saatleriydi. Saat 4'tü. Mutfaktaydım. Mutfaktan odama geçtim yatmak için. Gece lambası açıktı odamızın. O anda gece lambamızı söndürmek için ayağa kalktığımda büyük bir uğultu ses ile sallanmaya başladık. Şiddetli bir depremdi. Binamız yan yatmaya başladı. Bir sağa bir sola yatıyordu. O anda kardeşim ayağa kalktı. Benim 90 yaşında Alzheimer hastası bir ninem vardı. Yalnız savunmasız haldeydi. Onu hemen yataktan kaldırıp üzerlerine kapandım. Üzerimize battaniye, yorgan tarzında darbeye karşı korunmak için bir şeyler bulmaya çalıştık. Üzerimize vitrin ve duvarların kolonları devrildi. Enkazın altında yaklaşık 13 saat boyunca rehin kaldık. Abim ve babam çıkabildiler. Ama annem nenem ve ben içerdeydik. Yaklaşık 5 saat sonrasında annemi dışarıya çıkartabildik. Ama gel gelelim nenem yürüyemediğinden dolayı 13 saat boyunca içerde mahsur kaldık. 13 saat boyunca içerde çığlıklar attık, sesim de kısıldı. Deprem daha yeni olmuştu bütün binalar kırıma uğramıştı. Enkazdan çıktıktan sonra alana indik, milletimizle birlikte milletimize yardım etmek için. Arama kurtarma ekiplerine yardım ediyoruz şu anda. Ben de bir gazeteciyim. Olayı en yakından sıcaklığıyla ne olup bittiğini takip edebiliyoruz. Bunun yanı sıra insanlara ulaşabilmek, umut olabilmek en önemlisi.



                İSKENDERUN'DA SULAR YÜKSELDİ: SADECE YARDIM ARAÇLARININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR
                Takvim.com.tr Sunucu Editörü Fatma Gül ve Video Editörü Yasin Aktaş, yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde suların yükseldiği bölgeden son durumu aktardı. Gül, bölgede yalnızca yardım araçlarının geçişine izin verildiğini bildirdi.

                SANCAKTAR GEMİSİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİK
                Ekibimiz İskenderun Limanı'na demirleyen Sancaktar Gemisi'ni de görüntüledi. Fatma Gül, geminin yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 alana ayrıldığını aktardı.

                Buna göre; 120 yataklı olan yeşil alanda basit yaralanmalar, sarı alan şuuru açık ama yaralı olan depremzedeler, kırmızı alanda ise durumu daha ağır olanlar tedavi edilecek. Geminin üst katında ameliyathaneleri de mevcut. Röntgen çekilebilecek bir ekipman da gemide mevcut.



                SANCAKTAR GEMİSİ SAHRA HASTANESİ
                İskenderun Limanı'na demirleyen Sancaktar gemisinde hastane kuruldu. 500 hasta kapasiteli hastanede, acil ünitesi ve ameliyathaneler de yer alıyor. TCG Sancaktar, depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.

                Deprem bölgesine iş makinesi ve sağlık malzemelerini götürdü. Görevini tamamladıktan sonra kısa sürede hastaneye dönüştürüldü.

                10 ili etkileyen deprem için devlet bütün birimlerini seferber etti. Tank çıkarma gemisi olan Sancaktar depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya başladı.

                Milli Savunma Bakanlığı'na ait Sancaktar, İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapıyor.

                    HER TÜRLÜ SAĞLIK HİZMETİ SAĞLIYOR
                    Sağlık Bakanlığı'na bağlı personelin yer aldığı TCG Sancaktar'daki hastanede her türlü sağlık hizmeti sağlanabiliyor.

                    TCG Sancaktar gemisinde kurulan sahra hastanesi tam teşekküllü sağlık tesisini aratmıyor. Geminin içerisindeki ameliyathanede önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor.

                    Limana demirleyen geminin 500 hasta kapasitesi bulunuyor.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Can Ataklı’dan ’tekbir’ hazımsızlığı!
                    Haberler Güncel Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Kahramanmaraş'ta TSK'nın kurduğu sahra hastanesini görüntüledi
                        SON DAKİKA