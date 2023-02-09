Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Hatay'daki son durumu aktardı: "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.



Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.





TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE

Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.



Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.

Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polislerimiz de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül'e özel bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. #deprem pic.twitter.com/o9dno3yvEr — Takvim (@takvim) February 11, 2023



DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ

Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polisleri de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. Polis memur, "Devletimiz ilk günden beri desteğini eksik etmedi. Uykusuz bir şekilde sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül, Buket apartmanında arama kurtarma yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey'den son durumla ilgili bilgi aldı:



"Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." pic.twitter.com/AZuoMY4igo — Takvim (@takvim) February 11, 2023

SON DAKİKAYA KADAR MUCİZE BEKLİYORUZ

Buket apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey, "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." dedi.