Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Hatay'daki son durumu aktardı: "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.
Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polislerimiz de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül'e özel bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. #deprem pic.twitter.com/o9dno3yvEr— Takvim (@takvim) February 11, 2023
DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polisleri de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. Polis memur, "Devletimiz ilk günden beri desteğini eksik etmedi. Uykusuz bir şekilde sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül, Buket apartmanında arama kurtarma yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey'den son durumla ilgili bilgi aldı:— Takvim (@takvim) February 11, 2023
"Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." pic.twitter.com/AZuoMY4igo
SON DAKİKAYA KADAR MUCİZE BEKLİYORUZ
Buket apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey, "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." dedi.
"PROFESYONEL EKİPLER OLUYOR, ONLARA EŞLİK EDİYORUZ."
Bölgeye geldikleri ilk andan itibaren insanlara gıda takviyesi yaptıklarını, sokakta kalanlara battaniye ve ayakkabı temin ettiklerini belirten ve arama kurtarma çalışmalarına İstanbul'dan katılan 27 yaşındaki Onur isimli gönüllü, "Burada profesyonel ekipler oluyor, onlara eşlik ediyoruz. Geldiğimiz gün çalışmalar vardı 4 kişi sağ çıkarıldı o gün, bugün de en son 80 yaşında bir teyze sağ çıkarıldı." dedi.
GÖNÜLLÜ GENÇ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU | VİDEO İZLE
"TÜRK EKİPLERİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR"
Yurt dışından gelen ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten genç, "Macar ekibi var bize eşlik eden bir de Hollandalı ekipler var, Türk ekipleri gibi gece gündüz çalışıyorlar. Köpekleri yorulduğu zaman bile devam ediyorlar. En son bugün 3 köpekle çalışıyordu Macarlar, 1 tane köpeğin patileri yaraydı artık bir tanesiyle devam ediyorlardı. Aynı binadan biz ses geldi dediğimizde usanmadan, bıkmadan aynı yere defalarca bakıyorlar. Ses geldiği zaman bütün ses makinaları susuyor. Dünden bu yana 6 kişiyi sağ kurtarabildik burada çok önemliydi. Gün boyunca enkazlara defalarca kez bakılıyor, en ufak bir ses duyulmasına karşılık. Hem insanlara gıda takviyesi yapmaya hem de üşümemeleri için battaniyelerini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"SES GELİYOR DEDİLER ORTAYA GİTTİK"
Sunucu-Editörümüz Fatma Gül, 5 kişiyi enkazdan çıkaran ekiple özel bir röportaj gerçekleştirdi. 80 yaşında alzheimer hastası yaşlı bir kadını kurtardıklarını belirten Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Sema Kızılarslan, "Biz yandaki enkazda çalışıyorduk, dedilerki "ses geliyor" bir iki arkadaş yukarı çıkmıştı. Sonradan ses geldiğini tespit ettik, teyzemiz bir kolonla koltuk arasındaydı, ağırlık olmasın diye sağlık ekibimizden 2 kişi çıktı."
"83 SAATTE TEYZEMİZ CANLI ÇIKTI, BURNU BİLE KANAMIYORDU" | VİDEO İZLE
"Teyzemizin durumu iyiydi ama ayaklarında biraz çekme sıkıntısı vardı. Sağlık ekibimiz sedyeye bağladı kendisini hemen birinci kattan koridor oluşturduk aldık kendisini. Teyzemiz alzehimer hastası adı Çiçek'di. Aşağıdan bize bir çiçek açacak dedik ve gerçekten bir çiçek açtı o anda. 83. saatte teyzemiz canlı çıktı, burnu bile kanamıyordu. Mutluluktan ağladığımız bir andı o gün. İnşallah yine bir umut vardır yine çiçekler açar." dedi.
118. SAATTE BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI!#Hatay 'ın #İskenderun ilçesinde Eroğlu Apartmanı'nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından 60 yaşındaki Şadiye teyze enkazdan sağ olarak çıkartıldı. https://t.co/xDH5MUYKCt ekibi o anları anbean kaydetti. pic.twitter.com/9q6rwH3OKh— Takvim (@takvim) February 10, 2023
118. SAATTE BİR MUCİZE DAHA YAŞANDI!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Eroğlu Apartmanı'nda gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından 60 yaşındaki Şadiye Teyze enkazdan sağ olarak çıkartıldı. O anlar takvim.com.tr objektifine anbean yansıdı.
ACILI ANNENİN YÜREK YAKAN FERYATLARI
Rönesans Rezidans'ın önünde bekleyiş devam ediyor... Enkaz altında kalan Sude Vardar'ın annesi İlknur Hanım ile konuştuk.
Acılı anne, kızının İstanbul Cerrahpaşa'da okuduğunu nişanlısı ile aile ziyaretine Hatay'a geldiğini anlattı. Feryatları ise yürek dağladı.