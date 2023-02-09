Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Hatay'daki son durumu aktardı: Sancaktar Gemisi Sahra Hastanesi'nden özel görüntüler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihi tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.
Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu sizler için aktardı.
İSKENDERUN'DA SULAR YÜKSELDİ: SADECE YARDIM ARAÇLARININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLİYOR
Takvim.com.tr Sunucu Editörü Fatma Gül ve Video Editörü Yasin Aktaş, yıkımın vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde suların yükseldiği bölgeden son durumu aktardı. Gül, bölgede yalnızca yardım araçlarının geçişine izin verildiğini bildirdi.
SANCAKTAR GEMİSİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİK
Ekibimiz İskenderun Limanı'na demirleyen Sancaktar Gemisi'ni de görüntüledi. Fatma Gül, geminin yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 alana ayrıldığını aktardı.
Buna göre; 120 yataklı olan yeşil alanda basit yaralanmalar, sarı alan şuuru açık ama yaralı olan depremzedeler, kırmızı alanda ise durumu daha ağır olanlar tedavi edilecek. Geminin üst katında ameliyathaneleri de mevcut. Röntgen çekilebilecek bir ekipman da gemide mevcut.
SANCAKTAR GEMİSİ SAHRA HASTANESİ
İskenderun Limanı'na demirleyen Sancaktar gemisinde hastane kuruldu. 500 hasta kapasiteli hastanede, acil ünitesi ve ameliyathaneler de yer alıyor. TCG Sancaktar, depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.
Deprem bölgesine iş makinesi ve sağlık malzemelerini götürdü. Görevini tamamladıktan sonra kısa sürede hastaneye dönüştürüldü.
10 ili etkileyen deprem için devlet bütün birimlerini seferber etti. Tank çıkarma gemisi olan Sancaktar depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait Sancaktar, İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapıyor.