Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Hatay'da mucize nöbetinde: "Kimse hareket etmesin trafiği durdurun"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.
Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.
Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.
TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE
Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.
Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.
MUCİZEYE ADIM ADIM!https://t.co/xDH5MUYKCt editörü Fatma Gül #Hatay'dan aktarıyor: "Şu anda ses dinleme cihazı geldi"— Takvim (@takvim) February 12, 2023
📍 Rönesans Rezidans'ın 100 metre ilerisindeki enkazda kurtarma seferberliği sürüyor. pic.twitter.com/zfnC1FdOC9
RÖNESANS REZİDANS'IN 100 METRE İLERİSİNDE KURTARMA OPERASYONU
Rönesans Rezidans'ın 100 metre ilerisinde bulunan bir enkazda kız çocuğunun yaşam belirtisi verdiğini söylendi. Takvim.com.tr ekibi bölgede çalışmalarını sürdüren ekipleri anbean takip ediyor.
Ekipler ses dinleme cihazının gelmesi sonrası bölgede sessizlik uyarısı yaptı. Bir görevli, "Kimse hareket etmesin trafiği durdurun" dedi.
EKİBİMİZ DEPREME YAKALANDI
Bölgede bulunan takvim.com.tr ekibinden Fatma Gül ve Yasin Aktaş 11 Şubat akşamı şiddetli bir artçı sarsıntıya yakalandı.
AFAD, sarsıntının merkez üssünü Antakya, büyüklüğünü de 4.3 olarak duyurdu.
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polislerimiz de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül'e özel bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. #deprem pic.twitter.com/o9dno3yvEr— Takvim (@takvim) February 11, 2023
DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ EKSİK ETMEDİ
Rönesans rezidansın arama kurtarma çalışmalarına Özel Harekat Polisleri de katılıyor. Görevli polis memuru çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gözyaşlarını zor tuttu. Polis memur, "Devletimiz ilk günden beri desteğini eksik etmedi. Uykusuz bir şekilde sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
https://t.co/xDH5MUYKCt sunucu editörü Fatma Gül, Buket apartmanında arama kurtarma yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey'den son durumla ilgili bilgi aldı:— Takvim (@takvim) February 11, 2023
"Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." pic.twitter.com/AZuoMY4igo
SON DAKİKAYA KADAR MUCİZE BEKLİYORUZ
Buket apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ANDA ekibinin başı Okan Bey, "Son dakikaya kadar hep mucize bekliyoruz. İlk gün 2 tane sağ vatandaşımıza ulaştık. İki gün önce Yağmur ve annesine ulaştık." dedi.