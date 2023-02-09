Takvim.com.tr deprem bölgesinde! Editörlerimiz Hatay'da mucize nöbetinde: "Kimse hareket etmesin trafiği durdurun"

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'Yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu, binlerce insanımız vefat etti.



Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar, yıkımın olduğu illerde görevlendirildi. Erdoğan da afet bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Öte yandan dünya çok önemli bir dayanışma örneği sergiledi. 60'tan fazla ülke yardım talebinde bulundu. Başta can gardaş Azerbaycan olmak üzere, Rusya, Çin, Yunanistan, Kırgızistan, Cezayir, Avrupa ülkeleri, İsrail ve diğer ülkeler uçaklarını havalandırdı, arama kurtarma ekiplerini sahaya sürdü.





TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİNDE

Takvim.com.tr, süreci yakından takip etmek ve tarihe tanıklık etmek adına asrın felaketinde en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'a gitti.



Editörlerimiz Fatma Gül ve Yasin Aktaş, bölgedeki son durumu röportaj ve görüntülerle bölgeden aktarıyor.

MUCİZEYE ADIM ADIM!https://t.co/xDH5MUYKCt editörü Fatma Gül #Hatay'dan aktarıyor: "Şu anda ses dinleme cihazı geldi"



📍 Rönesans Rezidans'ın 100 metre ilerisindeki enkazda kurtarma seferberliği sürüyor. pic.twitter.com/zfnC1FdOC9 — Takvim (@takvim) February 12, 2023

RÖNESANS REZİDANS'IN 100 METRE İLERİSİNDE KURTARMA OPERASYONU

Rönesans Rezidans'ın 100 metre ilerisinde bulunan bir enkazda kız çocuğunun yaşam belirtisi verdiğini söylendi. Takvim.com.tr ekibi bölgede çalışmalarını sürdüren ekipleri anbean takip ediyor.