CANLI | Asrın felaketinde dakika dakika tüm detaylar! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya...

Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek bir depremlerle karşı karşıya kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkımın yaşandığı illerde süreci koordine etti.