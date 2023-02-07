Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
MALATYA'DA SON DURUM NE?
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.
SON DAKİKA: Malatya'da canlı yayında deprem!
"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.