OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELER: 6 Şubat Osmaniye'de son durum ne, ölü ve yaralı sayısı kaç? Depremde kaç bina yıkıldı?

SON DEPREMLER! AFAD DUYURDU



Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi çok büyük bir deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü. Saat 04.17'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 100 artçı deprem meydana geldi.