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    • Güncel
    • 06.02.2023 13:54
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    • 06.02.2023 13:55
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    MALATYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Peş peşe deprem oluyor! Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç? Malatya son durum ne?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Peş peşe gelen artçı depremler sebebiyle konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte Malatya son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

    MALATYA'DA SON DURUM NE?

    Yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı il valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem Malatya dahil birçok ilde hissedildi.

    SON DAKİKA: Malatya'da canlı yayında deprem!

    "912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.
        Erdoğan’dan depremle ilgili açıklamalar
        Haberler Güncel MALATYA SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Peş peşe deprem oluyor! Malatya ölü ve yaralı sayısı kaç? Malatya son durum ne?
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