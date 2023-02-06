Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Birçok ilden hissedilen depremde Malatya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
MALATYA'DA SON DURUM NE?
Yaşanan depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı il valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem Malatya dahil birçok ilde hissedildi.
"912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır.