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    • Güncel
    • 06.02.2023 09:42
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    • 06.02.2023 12:24
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    Kahramanmaraş depremiyle ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma! EGM açıkladı: Provokatif 13 hesap tespit edildi!

    Son dakika haberi! EGM, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." açıklamasında bulundu. Depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

    Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.

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    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir."

        "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan çarpıtılmış paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

        Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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        Gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma!
        Haberler Güncel Kahramanmaraş depremiyle ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma! EGM açıkladı: Provokatif 13 hesap tespit edildi!
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