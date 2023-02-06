Kahramanmaraş depremiyle ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma! EGM açıkladı: Provokatif 13 hesap tespit edildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir."