EGM'den Kahramanmaraş depremiyle ilgili flaş açıklama: Provokatif paylaşım yapan 13 hesap yöneticisi tespit edildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

13 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

EGM, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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