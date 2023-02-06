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    • Güncel
    • 06.02.2023 16:55
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    • 06.02.2023 17:01
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    Bunun adı alçaklık! Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlarken, enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. Discord isimli sosyal medya platformundaki bir grupta kendini bilmez bazı kişiler enkaz altında kalan vatandaşları arayarak "Seni kurtarmaya geliyoruz." diye oyalayıp kendi aralarında dalga geçtiler. O anlar büyük tepki çekti.

    Bunun adı alçaklık

    AFAD, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde birçok ilden can kaybı haberleri geliyor. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

    1121 CAN KAYBI BİNLERCE YARALI
    Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı sayısının 1121'e yaralı sayısının ise 7 bin 634'e yükseldiği açıklandı.

    Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler | VİDEO

    KAHRAMANMARAŞ'TAKİ 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DOĞU İLLERİNDE DE HİSSEDİLDİ
    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem birçok ilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldiği bildirdi. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklükteki depremden yaklaşık 10 saat geçmesinin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

        ENKAZ ALTINDAKİ DEPREMZEDELERİ ARAYIP DALGA GEÇTİLER
        Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kendini bilmez kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, "Seni kurtarmaya geliyoruz" diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler çok büyük tepki çekti.
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