Bunun adı alçaklık! Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler

AFAD, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde birçok ilden can kaybı haberleri geliyor. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.
1121 CAN KAYBI BİNLERCE YARALI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada can kaybı sayısının 1121'e yaralı sayısının ise 7 bin 634'e yükseldiği açıklandı.
Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler | VİDEO
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DOĞU İLLERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem birçok ilde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldiği bildirdi. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklükteki depremden yaklaşık 10 saat geçmesinin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.