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    • 07.02.2023 05:30
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    • 07.02.2023 05:40
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    Baykar'dan deprem bölgesine yardım: "Elimizden gelen her ne varsa devletimizin emrindedir"

    Son dakika haberi! Baykar, deprem bölgesine 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Elimizden gelen her ne varsa devletimizin emrindedir

    Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Baykar, AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak 50 milyon 812 bin 980 TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm ekibimizin gayreti, duaları ve yüreği bu acı felakette mağdur olan milletimizle birlikte. Elimizden gelen her ne varsa, devletimizin yardım kuruluşları ve güvenlik güçlerimizin emrindedir. Rabb'im aziz milletimizi ve ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

    BAYKAR'DAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM | VİDEO

    Baykar'ın tedarik ettiği malzemeler şu şekilde:

    "581 Jeneratör, 7 bin 040 adet gıda kolisi, 4 bin 440 paket bebek maması, 255 bin 416 kutu konserve gıda, 202 bin 841 parça kıyafet,13 bin 504 adet hijyen malzemesi, 20 bin 075 adet battaniye, 100 bin adet powerbank, el feneri ve pil, 10 bin 154 adet uyku tulumu."

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    Haberler Güncel Baykar'dan deprem bölgesine yardım: "Elimizden gelen her ne varsa devletimizin emrindedir"
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