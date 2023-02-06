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    • Güncel
    • 06.02.2023 14:02
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    • 06.02.2023 14:02
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    ADIYAMAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Adıyaman'da son durum ne?

    7.7 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'ı da etkiledi. Kent genelinde bazı binalar yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinden can kaybı ve yaralı bilgisi geldi. İşte Adıyaman son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    Adıyaman’da son durum ne?

    7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem Adıyaman'da yıkıma neden oldu. Göçük altındakileri arama kurtarma faaliyetleri devam ederken deprem sonrası il genelindeki ölü ve yaralı sayısı da belli oldu.

    912 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ, 5 BİN 385 VATANDAŞ YARALANDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem ölen ve yaralanların sayısını açıkladı: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır.

    100 BİNA YIKILDI!

    Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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    Erdoğan’dan depremle ilgili açıklamalar
    Haberler Güncel ADIYAMAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ! Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç? Adıyaman'da son durum ne?
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