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    • 05.02.2023 21:22
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    THY duyurdu! Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de çok sayıda sefer iptal

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 152, Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    THY duyurdu! İstanbul’da seferlere ’kar’ engeli

    Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

    Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

    "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."




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    Haberler Güncel THY duyurdu! Kar nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de çok sayıda sefer iptal
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