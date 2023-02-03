Başkan Erdoğan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılışını bugün yapacak!





Aşık Paşazade'nin "Tevarih-i Al-i Osman" adlı eserinde, Kale Tekfuru'un kızının yardımıyla Abdurrahman Gazi tarafından bir gece baskınıyla Aydos Kalesi fethedilir. Kale Tekfuru'nun kızı ile Abdurrahman Gazi'nin fetihten sonra evlendikleri de belirtilmektedir. Aydos Kalesi'nin fethinin bu masalsı hikayesi ilk kez 1400'lerin başında kaleme alınmıştır.

13 YIL SÜREN RESTORASYON

Sultanbeyli Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle 2010 yılında başlayan Aydos Kalesi restorasyonu 2022 yılının sonunda tamamlandı. Bugün Başkan Erdoğan'ın yapacağı açılışla turizme kazandırılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, deniz seviyesinin 325 metre üstünde bulunan, 26 bin m2 bir alana yayılmış olan Aydos Kalesi bünyesinde, surlar, burçlar, 2 su sarnıcı, kilise ve tahıl ambarı bulunuyor. Kazılarda Bizans Dönemi buluntularının yanı sıra az sayıda Osmanlı ve tarih öncesi döneme ait kültür varlıkları da ortaya çıkarılır.

Sultanbeyli Belediyesi'nin servis araçlarının hizmet verdiği Aydos Kalesi, ücrestiz olarak ziyaret edilebiliyor.