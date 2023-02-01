Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Başkan Erdoğan ve bakanlar yeni dönemi anlatacak

PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.