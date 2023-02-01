Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi: Başkan Erdoğan ve bakanlar yeni dönemi anlatacak

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gerçekleşecek bu önemli zirvede kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirlmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ
Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katılacağı zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci doğrudan katılarak birer konuşma gerçekleştirecek.
PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un video mesajla konuşma yapacağı zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin katılımıyla yapılacak.