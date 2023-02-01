Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Bakan Vahit Kirişci: "Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık"

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirilmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya geliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, zirvede önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Kirişci, "2002 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık" dedi.
Kirişci'nin açıklamalarından satır başları:
Tarım Cebimde mobil uygulamasını hizmete sunduk.
Su verimliliği seferberliği başlattık.
Tarımsal sulamada yüzde 50 verimlilik sağladık.
Gri suyu tekrar kazandıran bir yapı inşa etmeliyiz.
Kent tarımı ile verimlilik artırılacak.
Kırsala dönüşü teşvik ediyoruz, üretimin yeri kırsaldır.
Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de katılıyor.
PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATIYOR
Zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri'nde ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde soruları yanıtlayacak.