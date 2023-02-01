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    • 02.02.2023 12:58
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    Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Bakan Vahit Kirişci: "Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerinin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemiz her sektörde önemli başarılara ve rekorlara imza atacağı yeni bir döneme giriyor. "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2002 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık" dedi.

    takvim.com.tr
    Turkuvaz Medya’da Türkiye Yüzyılı Zirvesi

    Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Cumhuriyet'in yeni yüzyılında hayata geçirilmesi planlanan hedefleri ve stratejileri konuşmak üzere bir araya geliyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.


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    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, zirvede önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Bakan Kirişci, "2002 yılında göreve geldiğimizde Türkiye'de bir tarım kanunu yoktu. Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık" dedi.

    Kirişci'nin açıklamalarından satır başları:

    Tarım Cebimde mobil uygulamasını hizmete sunduk.

    Su verimliliği seferberliği başlattık.

    Tarımsal sulamada yüzde 50 verimlilik sağladık.

    Gri suyu tekrar kazandıran bir yapı inşa etmeliyiz.

    Kent tarımı ile verimlilik artırılacak.

    Kırsala dönüşü teşvik ediyoruz, üretimin yeri kırsaldır.

    Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi

    Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de katılıyor.

    PARANIN NABZI TURKUVAZ MEDYA'DA ATIYOR
    Zirvenin ardından gerçekleştirilecek A Para Sohbetleri'nde ise Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde soruları yanıtlayacak.

        ALTYAPI, ENERJİ VE TARIM
        Zirvenin ilk panelinde Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde 'Yeni Yüzyılın Sanayisi tartışılacak. Panelde, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu soruları yanıtlayacak. "Yeni Yüzyılın Savunması" panelinde ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Semih Demirtoka ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Soydal'ı konuk edecek.

        Türkiye'nin tarım politikalarının masaya yatırılacağı "Yeni Yüzyılın Tarımı" panelinde Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok, Kaanlar Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan A Haber Ana Haber Spikeri Salih Nayman'ın sorularını yanıtlayacak.

        "Yeni Yüzyılın Altyapısı" panelinde A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı ağırlayacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün yöneteceği "Yeni Yüzyılın Enerjisi" panelinde ise Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. CEO'su Necati Yamaç, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türksoy, BOTAŞ Doğalgaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre İcik, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, RHG Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla görüşlerini açıklayacak. "Yeni Yüzyılın Gayrimenkul" paneli de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman açıklamalarda bulunacak.

        Zirve, http://turkiyeyuzyilizirvesi.com.tr, Sabah TV, Sabah Youtube ve A Para Youtube kanallarından izlenebilecek.
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            Haberler Güncel Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Bakan Vahit Kirişci: "Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık"
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