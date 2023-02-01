Turkuvaz Medya'da Türkiye Yüzyılı Zirvesi | Bakan Vahit Kirişci: "Tarımda mevzuat ve kanunları ülkemize kazandırdık"

"Yeni Yüzyılın Altyapısı" panelinde A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner TCDD İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, ICA İçtaş Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'yı ağırlayacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün yöneteceği "Yeni Yüzyılın Enerjisi" panelinde ise Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. CEO'su Necati Yamaç, TPAO Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türksoy, BOTAŞ Doğalgaz Alım ve İhracat Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre İcik, Enerjisa CEO'su Murat Pınar, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, RHG Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla görüşlerini açıklayacak. "Yeni Yüzyılın Gayrimenkul" paneli de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelde TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman açıklamalarda bulunacak.

Zirve, http://turkiyeyuzyilizirvesi.com.tr, Sabah TV, Sabah Youtube ve A Para Youtube kanallarından izlenebilecek.