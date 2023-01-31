Sağlık Bakanlığından SMA kararı! Bilim Kurulu toplanıyor

Genellikle SMA belirtilerinin başladığı yaş ne kadar ileriyse hastalık da o kadar hafif olur. Tip 1 ve Tip 2, SMA hastalığının en sık görülen tipidir.

Tip 0 SMA: Doğumdan önce, anne karnında başlayan ve doğumdan hemen sonra bazen daha teşhisi bile konulmadan ilk 6 ay yaşayabilirler. Bazen hamilelik esnasında düşüklere neden olabilir.

Tip 1 SMA: SMA'nın bu türüne Werdnig-Hoffmann Hastalığı denilmektedir. En şiddetli ve en sık görülen SMA türüdür. Tip 1 SMA genellikle 0-6 ay arasında görülür.

Tip 2 SMA: Tip 1'e göre daha hafif seyirlidir. Tip 2'de belirtiler genellikle 6-18 ay arasındaki bebeklerde görülür.