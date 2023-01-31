Sağlık Bakanlığından SMA kararı! Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.
SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
SMA HASTALIĞI NEDİR?
Spinal müsküler atrofi (SMA), kaslarda küçülmeye ve güç kaybına yol açan genetik hastalıktır.
Genetik eksiklik nasıl olur?
Bu eksiklik, 5. kromozom üzerindeki SMN1 adı verilen bir genin genetik kusurlardan kaynaklanır.
SMN1 geninin vücutta, SMN adındaki bir proteini üretir. Bu protein az üretilirse motor sinir hücreleri ölmeye başlar. Omurilik motor sinir hücreleri azalmaya başladığında bebeğin beyni vücudun istemli kaslarını, özellikle kol, bacak, baş ve boyun kaslarını kontrol etmekte güçlük çeker.