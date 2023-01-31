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    • 31.01.2023 10:22
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    Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu faziletleri nelerdir? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? 2023 Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman?

    Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bu ayın 13. 14. ve 15 günü hakkında araştırmalar yapıyor. İslam alemi için son derece önemli olan günlerde yapılacak ibadetler merakla araştırılıyor. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman?

    Recep ayı mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bu ayı ibadetler ile geçirmektedir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Birçok kişi Recep ayının 13 14 15. günlerini merakla araştırmaya devam ediyor. İşte Recep ayının 13.14.15. gecelerinin faziletleri!

    RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

    Recep ayı 2023 ile birlikte nafile ve kaza oruçları tutulmaya, namazların kılınmaya ve insanların dini hayata daha çok yönelmeye başladı. Bu yüzden Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri daha da önem arz etmeye başladı. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir.

    Bu yıl Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat ve 15. günü 6 Şubat'a denk geliyor. Recep ayının ortasına rastlayan bu günlerin oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye ediliyor.

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

    Recep ayının fazileti

    Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır.

    Peygamberimiz (s.a.s) Receb ayı girdiğinde şöyle dua etmiştir:

    "Allah'ım! Receb ve Şâban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır...". (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)

    Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

    "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)." Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3711

        Recep Ayında Kaç Gün Oruç Tutulur?

        Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

        Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

        Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        Recep ayının 13, 14 ,15. günü oruç tutmanın fazileti...

        Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60).

        Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

        Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

        Recep orucuna nasıl niyet edilir?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

        Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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        Haberler Güncel Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu faziletleri nelerdir? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? 2023 Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman?
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