Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu faziletleri nelerdir? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? 2023 Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman?

RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

Recep ayı 2023 ile birlikte nafile ve kaza oruçları tutulmaya, namazların kılınmaya ve insanların dini hayata daha çok yönelmeye başladı. Bu yüzden Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri daha da önem arz etmeye başladı. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir.

Bu yıl Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat ve 15. günü 6 Şubat'a denk geliyor. Recep ayının ortasına rastlayan bu günlerin oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye ediliyor.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).