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    • 31.01.2023 22:11
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    • 31.01.2023 22:31
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    Düştükleri çukura bakın! Gelecek Partisi ve İsmail Saymaz'dan Diyanet'i hedef alan rezil algı: Kuyruklu yalanı satır satır deşifre ettik

    Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, Kani Torun'un vefat eden kızı için 'Camide hatim programına izin verilmedi' yalanını dolaşıma soktu. Toplumu yanlış yönlendiren bu manipülasyona CHP yandaşı İsmail Saymaz da atlayıp "Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor" paylaşımını yaptı. Gelecek Partisi ve İsmail Saymaz'ın giriştiği kuyruklu yalan sonrası Diyanet harekete geçti. Başkanlık, Kani Torun'un tamirat halindeki gençlik merkezini istediğini bildirip, bu durumdan kaynaklı merkezin yakınındaki Mevlana Camisi'nin önerildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası İsmail Saymaz apar topar tweetilerini silerken, Yavuz Değirmenci DİB Başkanı Ali Erbaş'a hakaret etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Diyanet’i hedef alan yalanı satır satır deşifre ettik

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefetin yalan, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaset anlayışıyla karşı karşıya kalıyor.

    Bunun son örneği bugün Ankara'da kayıtlara geçti.

    Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un vefat eden kızı için Yenimahalle ilçesindeki bir camide hatim programına izin verilmediği yalanı dolaşıma sokuldu.


    Fotoğrafta: Yavuz Değirmenci

    Söz konusu yalanı yayan isim ise Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci.



    MÜFTÜYE İFTİRA ATTI
    Değirmeci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Genel Sekreterimiz Kani Torun beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN!" ifadelerini kullanarak iftirayı yaydı.



    Toplumu yanlış yönlendiren bu manipülasyon sonrası CHP yandaşı fondaşlara gün doğdu.

    İSMAİL SAYMAZ'DAN REZİL ALGI
    Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, genç yaşta vefat eden kızı Hatice hanımın kırkı için Yenimahalle'deki bir camide hatim okutmak istiyor. Yenimahalle Müftüsü devreye girip hatimi engelliyor. Müftü efendi, iktidardan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor" algısını yaparak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef gösterdi.



        DİYANET'TEN 'CAMİDE HATİME İZİN VERİLMEDİ' İDDİALARINA YALANLAMA
        Gelecek Partisi tarafından dolaşıma sokulup, CHP yandaşı İsmail Saymaz tarafından yayılan 'Camide hatime izin verilmedi' şeklinde kirli algı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

        Başkanlıktan yapılan açıklamada, Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezi'nde hatim programı yapma talebinin, sekreteri tarafından ilçe müftülüğüne iletildiği belirtildi.

        "ACI BİR OLAY ÜZERİNDEN OLUŞTURULAN ALGI"
        İlçe müftülüğünün, talebe karşılık "okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi'nde hatim programını düzenleyebileceklerini, cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini" ilettiği ifade edildi.

        Görüşmenin ardından müftülüğe hatim programıyla ilgili herhangi bir talebin ulaşmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder, vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."



        GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA APAR TOPAR SİLDİ
        Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından İsmail Saymaz, kirli iftira yaymaya çalıştığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan skandal tweetini apar topar sildi.



        MÜFTERİ DEĞİRMENCİ SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ
        Çark edip iftirası elinde patlayan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci'nin ise hazımsızlığı tuttu.

        Değirmenci skandalda vites yükseltip konuyu bağlamından kopartarak, "Araştırmaları biraz açın inceleyin. Diyanet İşleri Başkanlığına halkımızın güveni yerlerde sürünüyor. Zihniyetinizin ciddi bir tadilata ihtiyacı olduğu aşikar" paylaşımını yaptı.



            DÜŞTÜĞÜ YALAN ÇUKURUNU ETTİĞİ HAKARETLE DAHA DA DERİNLEŞTİRDİ
            Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı seviyesiz bir şekilde hedef alan Değirmenci, düştüğü yalan çukurunu ettiği hakaretle de derinleştirdi.

            Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi çirkin paylaşımlarından birinde şu ifadeleri kullandı;

            "Tayyip Erdoğan'dan korktuğu kadar Allah'tan korkmayan bir Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama benim için çöp hükmündedir. Yalanınızda boğulun. Sizin iflah olacağınız yok.




            DİB ÇALIŞANLARINA 'ZAVALLILAR TOĞLULUĞU' HAKARETİ
            Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarını 'zavallılar topluluğu' olarak niteleyen Değirmenci'nin bir başka skandal paylaşımı.

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