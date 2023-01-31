Ankara'ya yeni cazibe merkezi! Nisan ayında hizmete girecek! Bakan Murat Kurum yerinde inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve en köklü mahallelerinden olan "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi" alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, "Ankaralılar için bir hayaldi o hayali gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı'nda, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız" dedi. Saraçoğlu Mahallesi projesiyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, "Eleştirenler bu proje bittiğinde burayı gördüklerinde şaşıracak, özeleştiri yapacak." diye konuştu.
Saraçoğlu Mahallesi 44 bin metrekarelik yeşil alanı, açık AVM konseptiyle rekreasyon alanı, biyolojik göleti, kütüphanesi, gençlik merkeziyle yediden yetmişe Ankaralıların buluşma mekanı, cazibe merkezi olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa ve çevre merkezli bir anlayışla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, hayata geçen "Saraçoğlu'nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi"de sona yaklaşıldığı müjdesini vererek, "Nisan ayında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Türkiye Yüzyıl'ında, Ankara'mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız." dedi.
"ANKARA, TÜRKİYE'NİN KALBİ, BAŞKENTİ"
Bakan Kurum, Saraçoğlu Mahallesindeki yenileme çalışmalarının Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde başlattıklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti. Yaklaşık 126 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi başlatmıştık. Bakanlığımız, döneminde de kararlı bir şekilde süreci yürüttük ve Türkiye bağlamında baktığınızda Ankara, Türkiye'nin kalbi, başkenti. Ankara'nın kalbi de Kızılay'ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz." dedi.