Ankara'ya yeni cazibe merkezi! Nisan ayında hizmete girecek! Bakan Murat Kurum yerinde inceledi

SARAÇOĞLU'NDA NELER OLACAK?

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nde tamamen doğa ve çevre merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen Saraçoğlu Mahallesi'ni Canlandırma projesiyle Başkent'in en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Saraçoğlu'nun tarihi dokusu restore edilerek koruma altına alınırken, Ankara'nın yeni çekim merkezi olacak bir alan yapılıyor. Her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu'nun onayının alındığı proje 125 bin metrekarelik bir alanda hayata geçiriliyor. 44 bin metrekarelik bölümü ise yeşil alan olacak. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Ve buna ek olarak 3 bini aşkın yeni ağaç dikiliyor. Eski dere yatağı canlandırılarak, bir biyolojik gölet yapılıyor ve bu gölet çevresinde rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla şehrin merkezinde 7/24 canlı aktif bir yaşam alanı inşa ediliyor. Açık AVM konseptiyle restoranlar, cafeler, mağazalar bu bölgede bulunacak. Yine bir gençlik merkezi ve kütüphane yapılacak.

Proje kapsamında; 119 konut, 172 ofis, 112 dükkan, 159 odalı bir otel restore edildi. Konutlar "geleneksel Türk evi"nin modern bir yorumu olarak tasarlandı. Proje kapsamında tüm altyapılar da yenileniyor. Yollar tek şeritli düzenlenip yaya kullanımı güçlendiriliyor. Proje tamamlandığında Ankara'nın yeni yaşam alanı olacak.