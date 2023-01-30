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    • 30.01.2023 08:31
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    Sevk tarihleri! Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman?

    2023 bedelli askerlik yerleri askere gidecek vatandaşaların merak ettiği konulardan birisi. 'Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler açıklandı. Peki, Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman? Sevk tarihleri 2023!

    takvim.com.tr
    Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023?

    Vatani görevlerini yapmak için bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler şimdi de bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Sevk dönemlerinin belli olacağı tarih merakla beklenirken bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. İşte merak edilenler!

    Bedelli askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuruda bulunan vatandaşlar 2023 yılında silah altına alınacak.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

    MSB tarafından paylaşılan 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerine göre ilk bedelli askerlik sevkleri ise 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

    E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

        02 Şubat 2023

        02 Mart 2023

        06 Nisan 2023

        04 Mayıs 2023

        31 Mayıs 2023

        06 Temmuz 2023

        10 Ağustos 2023

        07 Eylül 2023

        05 Ekim 2023

        09 Kasım 2023

        07 Aralık 2023

        SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

        Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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        Haberler Güncel Sevk tarihleri! Bedelli Askerlik kurası ne zaman 2023? Bedelli askerlik yerleri AÇIKLANDI MI, ne zaman?
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