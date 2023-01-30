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    • 30.01.2023 08:02
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    Ehliyet AFFI Meclis'e geldi mi 2023? Alkolden alınan ehliyete af var mı? Ehliyet affı çıkacak mı, KAPSAMI NE?

    Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Çeşitli sebeplerle bazı kişilerin ehliyetlerine el konulmuş durumda. Bu kapsamda arama motorlarında, "Ehliyet AFFI Meclis'e geldi mi 2023?" sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte son gelişmeler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ehliyet AFFI Meclis’e geldi mi 2023?

    Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Çeşitli sebeplerle bazı kişilerin ehliyetlerine el konulmuş durumda. Bu kapsamda arama motorlarında, "Ehliyet AFFI Meclis'e geldi mi 2023?" sorusu merak edilip araştırılıyor. İşte son gelişmeler haberimizde!

    EHLİYET AFFI KAPSAMI NE?

    MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce Af çıkarılmasını istedi.

    Ehliyet affı kimleri kapsayacak?

    CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa'da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.
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        Haberler Güncel Ehliyet AFFI Meclis'e geldi mi 2023? Alkolden alınan ehliyete af var mı? Ehliyet affı çıkacak mı, KAPSAMI NE?
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