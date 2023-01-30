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    • 30.01.2023 12:03
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    Belediye işçilerine kadro var mı? 2023’te belediye şirket işçilerine KADRO GELECEK Mİ?

    Taşeron ve belediye işçilerine kadro düzenlemesi hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılının ilk günlerinde belediye şirket işçilerinin kadro gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte 2023 belediye işçilerine kadro hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Belediye işçilerine kadro var mı?

    Taşeron ve belediye işçilerine kadro düzenlemesi hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılının ilk günlerinde belediye şirket işçilerinin kadro gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte 2023 belediye işçilerine kadro hakkında tüm detaylar...

    3 YILI DOLDURAN ADAY MEMUR OLACAK

    Ankara'da gerçekleştirilecek şölende Başkan Erdoğan'ın sözleşmelilere kadronun kapsam ve detaylarını açıklaması bekleniyor. Yapılan düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi temel dayanak haline getirilerek, "sözleşmeli personel statüsü" yeniden belirlendi. Buna göre, mahalli idareler dâhil 3 yılı dolmuş sözleşmeliler bir yıllığına aday memurluğa geçirilecek.

    SÜRE ARANMADAN KADROYA GEÇECEK

    Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak. Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden, kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

        KADEME, TAYİN, İZİN HAKKI OLACAK

        Yasal düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personel de görevde yükselme sınavına katılabilecek. Kademe, derece ilerleme hakkına sahip olacak, unvan değişikliği sınavına katılabilecek. Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacak.

        Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı ortadan kalkacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izin bir sonraki yıla aktarılabilecek. Ücretsiz izne ayrılma, yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkına sahip olacak. Arazi tazminatı, harcırah alma hakkına kavuşacak. Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

        Yemek ücreti yardımından faydalanacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu son bulacak. İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu sonlanacak.


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        Haberler Güncel Belediye işçilerine kadro var mı? 2023’te belediye şirket işçilerine KADRO GELECEK Mİ?
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