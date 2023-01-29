Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası ehliyet affı müjdesini duyurdu. Peki, Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!
EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;
Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.