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    • 29.01.2023 08:05
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    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ || MSÜ 2023 ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı tarihi belli oldu mu?

    Kariyerlerini Milli Savunma Üniversitesi eğitimleri sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde devam ettirmek isteyen pek çok kişi sınav hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    MSÜ 2023 ne zaman yapılacak?

    2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) tarihi ve başvuru takvi belli olmuştu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte MSÜ sınav tarihi ve konu hakkında merak edilenler...

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre; MSÜ 2023 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

    MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

    MSÜ başvuruları 13 Ocak tarihinde başlayıp 7 Şubat tarihine kadar devam edecek.

        ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti.

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekim ayında yaptığı konuşmada; seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylemişti. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklandı. İki tarihin çakışması özellikle sosyal medyada erken seçim iddialarını alevlendirdi.

        MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi. Çelik'in konuşmasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

        DGS tarihlerinde her hangi bir değişim söz konusu olursa haberimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Güncel 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ || MSÜ 2023 ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi sınavı tarihi belli oldu mu?
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