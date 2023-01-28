Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.01.2023 08:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2023 15:46
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | 18 milyar lira değerindeki 232 tesisi hizmete giriyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Aday çıkaramadığı için kendisini adaylığını hedef alan 6'lı masaya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Masayı kurdular ama aday çıkaramadılar. Baktılar aday çıkaramıyorlar bize çamur atmaya başladılar. Kendi sünepeliklerinin üstünü örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler." dedi. Slogan hırsızlığı yapan CHP'ye hedef alan Erdoğan, "Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hizmet siyasetinden Denizli’ye 232 imza

    Bir dizi açılışlara katılmak için Denizli'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


    6'LI MASAYA ADAYLIK TOKADI: "KENDİLERİ ADAY ÇIKARAMIYOR BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR"
    Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

    Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. 6'lı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum. Milli irade dışında yol ve yöntem kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. İnşallah hazır mısınız?

    SÖZ MİLLETİNDİR AFİŞİ ASTILAR
    14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tarihleri vesayet, darbe, krizle dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz.

    Milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz. Yazık çok yazık. Darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. 6'lı masadakilerin hepsini toplayın, FETÖ, PKK, terör örgütlerini koyun, küresel medyası, eski istihbaratçı, siyasetçileri ve emperyalistlerin sözcülerini ekleyin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yolda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında ne ifade eder, hiç. Yol boyu, cadde boyu Denizli bugün bambaşka. Bugün rahmet de vardı. Yağmur da vardı. Siz şu meydanı doldurdunuz. Resmi rakam ne dedim, 80 bin. Yol boyu olanları söylemiyorum. Sadece burayı söylüyorum.

        2 BİN 640 METRE METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL
        Programda, bakanlıkların Denizli'de hayata geçirdiği yatırımlar ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin şehre kazandırdığı 18 milyar lira değerindeki toplam 232 tesisin açılışı yapılıyor. 2 bin 640 metre uzunluğundaki tüneli açılıyor.

        Başkan Erdoğan, şehrin ilkleri olarak tarihe geçen 2 bin 640 metre uzunluğundaki "Honaz Tüneli" ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen günlük 100 bin metreküp su artıma kapasitesi bulunan "Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılışını gerçekleştiriyor.

        ZOLAN'DAN TÖRENE ÇAĞRI
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni ile Denizli'nin yine kazanacağını söyledi.

        Başkan Erdoğan'dan videolu paylaşım: ''Denizli Türkiye Yüzyılı'na hazır''

        Başkan Zolan, Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile birlikte toplam 232 tesisin açılışını yapacağını kaydetmişti.

            Zolan, tüm hemşerilerini açılış şölenine davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzeller güzeli şehrimize yapılan milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak. Bu mutluluğu, güzellikleri hep beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

            Denizli Honaz Tüneli açılıyor! Bakan Karaismailoğlu A Haber'e konuştu

            KARAİSMAİLOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU
            Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Honaz Tünelinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her kesiminde, bölgesi için çok kıymetli işlerin tamamlandığını ve yenisinin başladığını söyledi.

            Hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Dün Bursa Gemlik Yalova'daydık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'te yine vatandaşımız için, milletimiz için çok önemli açılışlar yaptık. Bugün de Denizli'deyiz. Yarın da Denizli'de hakikaten kara yolları tarihi için önemli günlerden bir tanesi. Denizli için müthiş projelerden, önemli projelerden bir tanesini yarın hizmete açıyoruz. 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nun tamamını bitirmiş bulunmaktayız." dedi.

            YOLU TAM 14 KİLOMETREYE İNDİRİYOR
            Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nin 2 bin 640 metre uzunluğunda olduğunu hatırlattı.

            Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
            "Denizli'nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak, Denizli'ye nefes aldıracak çok önemli bir proje olarak yarın itibarıyla tarihe geçecek. Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor. Yani güzergahımızı tam 14 kilometre kısaltıyor. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan bütün araçlar, daha önce şehir merkezindeki trafiği sıkıştırıyorlardı ama yarından itibaren çevre yoluyla bu ortadan kalkmış olacak. Projemiz sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca çevresel faydalar bakımından baktığımızda da tam 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlayacağız."

            UZUN YILLAR HİZMET EDECEK
            Yapılan hizmetlerin çok kıymetli işler olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yani bu kadar büyük altyapı projelerini bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanıyorsunuz. Bu projelerimiz Denizli'ye ve bölgesine uzun yıllar hizmet edecek. Bu bölgenin özellikle istihdamına, üretimine ve buraya yatırımcı çekmesine son derece katkıda bulunacak. Tabii büyüyen, gelişen Denizli sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bu yaptığımız yollar, altyapı projeleriyle çok daha fazla katkı sağlayarak ekonominin büyümesine ve ihracatın da büyümesine son derece katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

                Karaismailoğlu, Türkiye genelinde 5 bin şantiyede 700 bin çalışanın 7 gün 24 saat büyük emek verdiğini ve onların emekleri sayesinde bu kıymetli ürünlerin ortaya çıktığını ifade etti.

                BÖLÜNMÜŞ YOL HEDEFİ 38 BİN KİLOMETRE
                Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu son 20 yılda 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardıklarına dikkati çekti.

                Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
                "Ama bugün de gördüğünüz gibi yarın itibarıyla da buna 28 kilometre daha ekliyoruz. Yani ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda hakikaten bu bölünmüş yol ağımızı artırıyoruz ve sonucunda yatırım artıyor, istihdam artıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor, tarım, turizm pozitif derecede son derece etkileniyor bu yatırımlardan. Tabii durmak yok, yola devam diyoruz, hedeflerimiz büyük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına geldiğimizde tam 38 bin kilometreye çıkaracağız. Tabii ki bunlar ülkemize yine yatırım olarak, istihdam olarak, üretim olarak geri dönecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kıymetli projemizi de açıp Denizli'ye ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Diğer projelerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. "

                Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindeki heyetle tünelde incelemelerde bulundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’nin akıl tutulması
                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Denizli'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | 18 milyar lira değerindeki 232 tesisi hizmete giriyor
                    SON DAKİKA