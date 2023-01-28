Başkan Erdoğan Denizli'de: 18 milyar lira değerindeki 232 tesisi hizmete giriyor

Zolan, tüm hemşerilerini açılış şölenine davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzeller güzeli şehrimize yapılan milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak. Bu mutluluğu, güzellikleri hep beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilecek Honaz Tünelinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her kesiminde, bölgesi için çok kıymetli işlerin tamamlandığını ve yenisinin başladığını söyledi.