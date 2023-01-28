Başkan Erdoğan Denizli'de: 18 milyar lira değerindeki 232 tesisi hizmete giriyor

Bir dizi açılışlara katılmak için Denizli'ye gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 13.00'te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak ve vatandaşlara seslenecek.
2 BİN 640 METRE METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL
Programda, bakanlıkların Denizli'de hayata geçirdiği yatırımlar ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin şehre kazandırdığı 18 milyar lira değerindeki toplam 232 tesisin açılışı yapılacak. 2 bin 640 metre uzunluğundaki tüneli açacak.
Başkan Erdoğan, şehrin ilkleri olarak tarihe geçen 2 bin 640 metre uzunluğundaki "Honaz Tüneli" ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen günlük 100 bin metreküp su artıma kapasitesi bulunan "Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılışını gerçekleştirecek.
ZOLAN'DAN TÖRENE ÇAĞRI
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni ile Denizli'nin yine kazanacağını söyledi.