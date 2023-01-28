İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ sosyal konut kura tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak birçok ilde kuraların tamamlanması nedeniyle önümüzdeki günlerde sıranın İstanbul'a da gelmesi bekleniyor. En geç ocak sonu itibariyle İstanbul kura tarihlerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.