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    • 27.01.2023 08:01
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    Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Son dakika EHLİYET AFFI MÜJDESİ GELDİ! Başkan Erdoğan açıkladı!

    Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası ehliyet affı müjdesini duyurdu. Peki, Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ehliyet affı kimleri kapsayacak?

    Ehliyet affı hakkında aramalar hız kazandı. Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. Başkan Erdoğan Kabine sonrası ehliyet affı müjdesini duyurdu. Peki, Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!

    EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

    Ehliyet affı kimleri kapsayacak?

    Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

        Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

        2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla
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        Haberler Güncel Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek? Ehliyet affı kimleri kapsayacak? Son dakika EHLİYET AFFI MÜJDESİ GELDİ! Başkan Erdoğan açıkladı!
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