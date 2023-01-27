Başkan Erdoğan ilk altını dökecek! Bilecik'teki altın madeni açılıyor: 109 tonluk rezerv işlenecek





Açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Söğüt'te Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinin bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız orada ilk altını dökmüş olacak. Akabinde de sağlık yatırımlarımız başta olmak üzere, sulama ve özel sektöre ait yatırımlar var. Bütün Bilecikli hemşehrilerimizi törenin yapılacağı bu meydana bekliyoruz." diye konuştu.



Bilecik'in son yıllarda kalkınan, gelişen ve sanayisi hızla büyüyen kentlerden biri olduğunu vurgulayan Dönmez, şehrin artık bir kavşak noktasında yer aldığını belirtti.



Kentin yol ve ulaşım problemi kalmadığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:



"Yakında Yenişehir'e bağlantı yolumuz tamamlanacak. Yine Osmaneli üzerinden limana olan demir yolu projemiz devam edecek. Bunları da dikkate aldığımızda burada üretilen ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara çıkış noktasında son derece avantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bilecik'i tanımlarken 'taşı mermer, toprağı seramik' dedik. Şimdi toprağın altından bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız. Çünkü artık taşı mermer, toprağı sadece seramik değil, aynı zamanda altın olan yurdumuzun bir köşesinden bahsediyoruz. Cevherden mücevhere giden yolun en güzel örneklerinden birini inşallah Söğüt'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açmış olacağız."



Bakan Dönmez'e kentteki temaslarında Bilecik Valisi Kızılkaya ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da eşlik etti.